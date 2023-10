Napoli oficjalnie rozstało się z dyrektorem ds. mediów społecznościowych Alessio Fortin. Jest to następstwo sporej afery z udziałem Victora Osimhena i wideo z nim w roli głównej umieszczonym na oficjalnym kanale klubu na TikToku.

IMAGO / Antonio Balasco Na zdjęciu: Victor Osimhen

Osimhen został ośmieszony w mediach społecznościowych Napoli

Wideo z jego udziałem wywołało burzę w mediach

Dyrektor ds. mediów społecznościowych Napoli pożegnał się z pracą

Napoli podjęło kolejne kroki po aferze z Osimhenem

Victor Osimhen w minionym tygodniu był bohaterem dwóch filmów opublikowanych na oficjalnym koncie Napoli na TikToku, z których jeden kpił z jego nieudanego rzutu karnego w meczu z Bolonią, a drugi porównał go do kokosa.

Sytuacja ta wywołała wściekłość króla strzelców poprzedniego sezonu Serie A. W mediach pojawiły się nawet doniesienia, że zawodnik może wkroczyć na drogę sądową, by walczyć o swoje dobre imię. Kilka dni temu Napoli w oficjalnym komunikacie przeprosiło już zawodnika.

W następstwie tych wydarzeń klub opuścił natomiast dyrektor ds. mediów społecznościowych Alessio Fortin, który pracował w Napoli od ponad dwóch. Co ważne, jak zauważył Calciomercato.com to nie Fortino odpowiadał za stworzenie tych TikToków, a osoba, która to zrobiła, już przeprosiła samego Osimhena.

Fortino wydał oświadczenie, w którym poinformował o swoim odejściu z Napoli nie odnosząc się jednak do Osimhena ani do postów na TikToku.

Zobacz również: Bohater Interu zachowuje pokorę. “Najważniejsze, że wygraliśmy”