"Tak jak wszyscy piłkarze, marzę o tym, żeby pewnego dnia wygrać Złotą Piłkę. Kto zdobędzie ją w tym roku? Myślę, że będzie to Leo Messi" - powiedział Kwaracchelia dla dziennika "AS".

Źródło: AS

IMAGO / IPA Sport Na zdjęciu: Khvicha Kvaratskhelia

Khvicha Kvaratskhelia wskazał, kto jego zdaniem powinien wygrać Złotą Piłkę

Gracz Napoli wybrał Leo Messiego

Gala Złotej Piłki odbędzie się 30 października

Mocny kandydat

Gala Złotej Piłki co roku wzbudza spore emocje. Nie inaczej jest i w tym roku, gdzie rywalizacja jest szczególnie zacięta. Bowiem wśród faworytów do podniesienia najbardziej prestiżowej nagrody w piłce nożnej jest kilku. Chodzi m.in. o Leo Messiego i Erlinga Haalanda, ale w gronie kandydatów znalazł się także piłkarz Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, który teraz wskazał swojego kandydata do triumfu.

– Pochodząc z tak małego kraju, że trudno było sobie to wszystko wyobrazić. Czuję, że włożyłem w to duszę i moje poświęcenie zostało docenione. Tak jak wszyscy piłkarze, marzę o tym, żeby pewnego dnia wygrać Złotą Piłkę. Kto zdobędzie ją w tym roku? Myślę, że będzie to Leo Messi – powiedział Kwaracchelia dla dziennika “AS”.

