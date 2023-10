Wiele źródeł podało w sobotę, że szejk Jassim bin Hamad Al Thani wycofał swoją ofertę zakupu Manchesteru United. Tymczasem biznesmen Thomas Ziliacus namawia go, aby połączyć siły i przejąć Inter Mediolan.

IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Szejk Jassim zrezygnował z kupna Manchesteru United

Teraz znany biznesmen namawia go do przejęcia udziałów w Interze Mediolan

Thomas Ziliacus pracuje nad przejęciem udziałów w ekipie Nerazzurrich

Szejk Jassim namawiany do przejęcia Interu Mediolan

Negocjacje w sprawie przejęcia Manchesteru United ciągną się od miesięcy, a wielu zaczyna wierzyć, że rodzina Glazerów tak naprawdę w ogóle nie zamierza sprzedać klubu ciągle odrzucając kolejne oferty. Katarski bankier, szejk Jassim, zaoferował podobno 5 miliardów funtów, ale kiedy rozmowy się nie przynosiły żadnego skutku wycofał się z procesu, pozostawiając jedynie Sir Jima Ratcliffe’a w wyścigu o zakup mniejszościowego udziału.

Na początku procesu Thomas Ziliacus był także jedną z osób badających ofertę za Manchester United, ale w ostatnich miesiącach skupiał się na przejęciu Interu Mediolan. Teraz, gdy szejk Jassim wycofał się z kupna Czerwonych Dibałów, biznesmen namawia go na współpracę.

– Cieszę się, że doszedłeś do tego samego wniosku, do którego ja doszedłem kilka miesięcy temu. Teraz połączmy siły i kupmy topowy włoski klub i uczyńmy go najlepszym na świecie – napisał Ziliacus w mediach społecznościowych jasno sugerując, że chodzi o Inter Mediolan.

Obecni właściciele Interu, firma Suning, byli w stanie utrzymać zespół Nerazzurrich tylko dzięki wysokooprocentowanej pożyczce od Oaktree Capital, której termin spłaty przypada na kwiecień 2024 roku. Coraz bardziej prawdopodobne jest, że do tego czasu będą musieli sprzedać przynajmniej część akcji, aby pozyskać fundusze, choć rodzina Zhangów wydaje się zainteresowana utrzymaniem pakietu kontrolnego.

