Imago / Jonathan Moscrop Na zdjęciu: Michele Di Gregorio

Monza na własnym stadionie podejmuje Fiorentinę

W 7 minucie meczu karygodny błąd popełnił Michele Di Gregorio

Lucas Beltran wykorzystał złe podanie bramkarza i zdobył pierwszą bramkę w meczu

Michele Di Gregorio winnym utraty bramki

Monza na stadionie Brianteo mierzy się z Fiorentiną w ramach 17. kolejki Serie A. Gospodarze już na początku meczu stracili kuriozalną bramkę. Błąd w tym przypadku popełnił bramkarz gospodarzy – Michele Di Gregorio. Podopieczni trenera Raffaele Palladino rozpoczynali akcję od bramki. Bramkarz Monzy rozpoczął grę krótkim podaniem w stronę Pablo Mari’ego. Hiszpan oddał futbolówkę do Di Gregorio, a ten zbyt lekko chciał ponownie podać piłkę, przez co ta trafiła w Lucasa Beltrana. Argentyńczyk tylko dostawił nogę i skierował piłkę do siatki rywala.