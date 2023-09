IMAGO / Gribaudi/ImagePhoto Na zdjęciu: Federico Chiesa

Rozwój Federico Chiesy w Juventusie zahamowały kontuzje

Klub nadal wierzy jednak w umiejętności piłkarza

Jeszcze przed końcem roku chce przedłużyć z nim umowę o dodatkowy sezon

Chiesa na dłużej w Turynie? Juventus zaplanował rozmowy

Chyba każdy kibic Juventusu miał nadzieję, że kariera Federico Chiesy po transferze będzie niekończącym się pasmem sukcesów. Niestety, kontuzje mocno zahamowały rozwój błyskotliwego skrzydłowego.

Nie oznacza to jednak, że Stara Dama postawiła już na swoim podopiecznym krzyżyk. Obecna umowa 25-latka z klubem z Turynu obowiązuje do 30 czerwca 2025 roku. Mimo tego rekordowi mistrzowie Włoch już planują przedłużenie współpracy. Jak dowiedzieli się dziennikarze La Gazzetta dello Sport, Juventus jeszcze przed końcem tego roku zamierza zaproponować Chiesie nowy kontrakt. Będzie on obowiązywał o sezon dłużej, niż obecny, czyli do 2026 roku. Włoch nadal ma inkasować około pięć milionów euro rocznie. Ta kwota ma wzrosnąć w przyszłości, gdy klub poradzi już sobie z zawirowaniami finansowymi.

Na tę decyzję Starej Damy z pewnością wpłynęła forma Chiesy z początku tego sezonu. Włoch rozegrał sześć spotkań w Serie A, w których zanotował cztery bramki i asystę.

