Juventus nie pogodził się z karą związaną z odjęciem 15 punktów w Serie A. Jednocześnie przedstawiciele klubu z Turynu złożyli odwołanie do Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) w sprawie sankcji nałożonych w związku z nieprawidłowościami finansowymi w ekipie z Allianz Stadium.

Piłkarze Juventusu Na zdjęciu: Piłkarze Juventusu

Juventus nie poddaje się w sprawie związanej z oskarżeniami dotyczącymi nieprawidłowości

Klub z Turynu złożył odwołanie, chcąc odzyskać odjęte punkty w rozgrywkach Serie A

Kolejna sprawa dotycząca śledztwa “Prismy” odbędzie pod koniec tego miesiąca

Juventus liczy na odzyskanie odjętych 15 punktów

Juventus złożył we wtorek apelację do Włoskiego Komitetu Olimpijskiego (CONI) o sankcję nałożoną w postaci odjęcia 15 punktów, co jest związane ze “sprawę dotyczącą zysków kapitałowych”, w którą włoski klub jest bezpośrednio zaangażowany i analizowany przez organy ścigania pod względem zawyżania wartości rynkowej piłkarzy.

Klub z Turynu w apelacji złożonej przed CONI Sports Guarantee College, trzecim i ostatnim szczeblem krajowego wymiaru sprawiedliwości w sporcie, prosi o cofnięcie wspomnianej sankcji sportowej.

Ponieważ Sąd Apelacyjny Włoskiej Federacji Piłki Nożnej (FIGC) wyjaśnił w dniu 30 stycznia, że ​​15-punktowa kara nałożona na Juventus za generowanie zysków kapitałowych w bilansie była spowodowana “powagą oraz powtarzającym się i długotrwałym charakterem wykroczenia” Juventus miał 30 dni na złożenie odwołania od tej decyzji.

27 marca odbędzie się wstępna rozprawa w ramach śledztwa “Prisma”, które ma na celu zbadanie, czy włoski klub dokonał fikcyjnych zysków kapitałowych i nieprawidłowych manewrów płacowych z niektórymi ze swoich zawodników.

Trybunał bada, czy włoski klub podniósł rzeczywistą cenę rynkową swoich zawodników, aby uzyskać większe korzyści z późniejszej sprzedaży (przypadek zysków kapitałowych) i odroczenia płatności na rzecz niektórych zawodników w roku obrotowym 2020, którzy nie zostali uwzględnieni w bilansie wspomnianego roku (fałszowanie rachunków).

Czytaj więcej: Juventus zaliczył świetny comeback, derby zgodnie z tradycją [WIDEO]