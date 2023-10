Jose Mourinho odesłany na trybuny. Zabraknie go w ważnym meczu?

Jose Mourinho w końcówce meczu Romy z Monzą otrzymał czerwoną kartkę. Portugalski szkoleniowiec wykonał złośliwy gest w kierunku trenera rywali, po którym został odesłany na trybuny przez arbitra. Wykluczenie "The Special One" sprawiło, że nie zobaczymy go na ławce trenerskiej w meczu ligowym przeciwko Interowi Mediolan.