PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho - PressFocus

Jose Mourinho nie gryzł się w język po wczorajszym meczu Romy

Szkoleniowiec ostro skomentował pracę sędziego spotkania

Romą tylko zremisowała z Monzą 1:1

“Najgorszy jakiego spotkałem w karierze”

AS Roma zremisowała we wczorajszym wyjazdowym meczu Serie A z Monzą. Choć to zespół Jose Mourinho prowadził, to ostatecznie do Rzymu wraca z jednopunktowym dorobkiem. Tym samym rzymianie spadają na 7. miejsce w tabeli, jednakże różnica w górnych rejonach tabeli jest bardzo niewielka.

Portugalski szkoleniowiec po meczu nie krył jednak rozgoryczenia pracą sędziego Daniele Chiffiego.

– Dzisiaj graliśmy z najgorszym sędzią, jakiego spotkałem w całej mojej karierze. Trudno jest grać z kimś takim jak on, ponieważ technicznie jest okropny i z ludzkiego punktu widzenia nie jest empatyczny. Wyrzucił zawodnika, który poślizgnął się, bo był śmiertelnie zmęczony w 96. minucie meczu– stwierdził Jose Mourinho.

– Przestałem być podekscytowany 30 minut przed końcem, ponieważ wiedziałem, że da mi czerwoną kartkę. W sobotę zmierzymy się z super drużyną i nie mogę ryzykować braku obecności z moimi piłkarzami. Dlatego unikałem interwencji i nie ryzykowałem czerwonej kartki. Pod koniec meczu nawet nie chciałem go widzieć, wyszedłem wcześniej – dodał szkoleniowiec Romy.

