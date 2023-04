PressFocus Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter Mediolan kolejny raz nie potrafił sięgnąć po trzy punkty

Nerazzurri w piątek tylko zremisowali z Salernitaną

Inzaghi skomentował występ swojej drużyny

Brak skuteczności zmorą Interu Mediolan

Inter Mediolan praktycznie przez całe spotkanie prowadził z Salernitaną i był bliski wywiezienia trzech punktów z Kampanii. Jednak na gola Gosensa z 6. minuty tuż przed końcowym gwizdkiem odpowiedział Candreva. Nerazzurri w Serie A pozostają bez wygranej od czterech spotkań, z których trzy przegrali.

– Naprawdę trudno dziś rozmawiać o piłce nożnej, ponieważ wszyscy widzieliśmy, co się stało. Drużyna spisała się dobrze zaledwie dwa dni po starciu z Juve. Najbardziej żałujemy, że nie udało nam się strzelić drugiego gola, w tej chwili naprawdę płacimy wysoką cenę za to, że nie potrafimy “zabić meczów”. Brakuje nam skuteczności – przyznał Inzaghi.

– Drużyna wkłada tak niesamowity wysiłek i zasługuje na znacznie więcej. Jako trenerowi trudno mi wytłumaczyć, jak to się skończyło remisem po tych wszystkich akcjach, które stworzyliśmy. Jest ogromne rozczarowanie, ale musi nas to jeszcze bardziej zmotywować do tego, co czeka nas w ciągu najbliższych kilku dni – dodał.

Oznacza to, że Inter jest teraz bez zwycięstwa w sześciu kolejnych meczach o stawkę we wszystkich rozgrywkach, co jest ich najdłuższą taką negatywną passą od 10 pojedynków w 2018 roku.

