PressFocus Na zdjęciu: Inter Mediolan

Inter Mediolan w ostatnim czasie był łączony z nowymi właścicielami

Katarski szejk jest zawiedziony negocjacjami w sprawie przejęcia Manchesteru United

Obecnie trwają rozmowy o ewentualnym kontrakcie sponsorskim

Szejk Jassim był zainteresowany możliwością kupna Manchesteru United, ale jak do tej pory rozmowy nie posuwają się do przodu. Marco Conterio poinformował , że Raine Group negocjuje przejęcie United od rodziny Glazerów na rzecz szejka Jassima, który nie osiągnął porozumienia, co do wymaganej kwoty, aby przejąć drużynę z Old Trafford. W wyniku niepowodzeń jakie spotykają szejka zwraca się on w kierunku Interu Mediolan. Obecnie trwają kontakty obu stron, ale dotyczą one potencjalnego sponsoringu z udziałem Nerazzurri i Qatar Airways, dzięki któremu Inter mógłby zarobić 1 milion euro do końca sezonu.

W przyszłym roku Qatar Airways mogą potencjalnie zostać głównym sponsorem Interu i istnieje możliwość, że te relacje mogą przerodzić się w coś poważniejszego, zwłaszcza jeśli szejkowi nie uda się przejąć United.

