IMAGO / La Presse Na zdjęciu: Simone Inzaghi

Inter pewnie pokonał Udinese

Inzaghi nie krył radości z kolejnej wygranej

Szkoleniowiec jest zadowolony z ciężkiej pracy swoich piłkarzy

Inzaghi skomentował wygraną Interu z Udinese

Inter Mediolan już przed przerwą rozstrzygnął losy pojedynku z Udinese. Nerazzurri w pierwszej odsłonie wbili rywalowi trzy gole, a wynik spotkania w końcówce ustalił Lautaro Martinez. Po 15. kolejkach Serie A podopieczni Simone Inzaghiego mają dwa punkty przewagi nad drugim Juventusem.

– To były bardzo piękne gole, chłopaki spisali się naprawdę dobrze. Bałem się tego meczu, ponieważ trzy tygodnie temu widziałem, jak Udinese wygrywa tutaj z Milanem. W tej chwili znajdują się w dolnej części tabeli, ale mają lepszą jakość, niż może sugerować to pozycja w rozgrywkach. W kontrataku są bardzo niebezpieczni, ale mój zespół spisał się znakomicie, utrzymując właściwe nastawienie i intensywność od początku do końca – przyznał Inzaghi.

– Jako trener miło jest widzieć, jak twoi zawodnicy tak ciężko pracują, aby odzyskać piłkę, są agresywni i strzelają gole. Teraz przed nami bardzo ważny mecz z Realem Sociedad i musimy zregenerować energię – dodał.

Inter Mediolan ma już zapewniony awans do kolejnej rundy Ligi Mistrzów. Z Hiszpanami powalczy natomiast o pierwsze miejsce w tabeli. Obie drużyny mają po jedenaście punktów.

