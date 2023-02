Ibrahimović zabawnie odniósł się do nowego kontraktu Leao

Zlatan Ibrahimović w dość humorystyczny sposób odniósł się do odnowienia kontraktu przez Rafaela Leao. Portugalczyk wciąż zwleka z podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie podpisania nowej umowy z rossonerimi.

Ibrahimović we własnym stylu skomentował nowy kontrakt dla Leao

Zlatan Ibrahimović zdaje sobie sprawę, że Rafael Leao jest absolutnie kluczowym zawodnikiem dla Milanu. Nadal istnieje jednak wiele spekulacji na temat przyszłości Portugalczyka, biorąc pod uwagę, że jego kontrakt wygasa za mniej niż 18 miesięcy i nic nie wskazuje na to, by umowa została przedłużona. Ponadto, niektórzy dziennikarze, jak Florian Plettenberg sugerują, że Leao woli odejść do mocniejszego klubu, jak Real czy Chelsea, gdzie będzie mógł liczyć na zdecydowanie większe wynagrodzenie.

– Leao jest dla nas bardzo, bardzo ważny. Jest jednym z tych, którzy robią różnicę. Był najlepszym zawodnikiem w Serie A w zeszłym roku. Kiedy trafił do Milanu nie był takim piłkarzem. Teraz ma wielką pewność siebie. Trener daje mu też dużą swobodę robienia tego, na co ma ochotę – mówił jakiś czas temu Ibrahimović na temat gry Leao.

Tym razem Szwed został zapytany o ewentualne przedłużenie kontraktu Leo z Milanem. Ibrahimović odpowiedział w swoim stylu. – Obniżyłem pensję, żeby mu ją dać. Gram już prawie za darmo. Czego jeszcze chce? Domu? Niech bierze mój – przyznał szwedzki napastnik.

Zlatan Ibrahimović w niedzielę rozegrał swój pierwszy mecz w tym sezonie. Szwed pojawił się na boisku w spotkaniu przeciwko Atalancie zmieniając w 74. minucie Girouda. Napastnik pauzował od maja ubiegłego roku ze względu na kontuzję.

