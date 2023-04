Giorgio Scalvini to kolejny wielki talent, który wypłynął na szerokie wody przez Bergamo. Piłkarz Atalanty udzielił wywiadu dziennikowi "La Gazzetta dello Sport", w którym został poruszony temat ewentualnego jego transferu.

PressFocus Na zdjęciu: Giorgio Scalvini

Giorgio Scalvini to bez wątpienia jeden z najbardziej utalentowanych piłkarzy w Italii

Włoski defensor od dłuższego czasu jest łączony z odejściem, choćby do Liverpoolu

Zawodnik udzielił wywiadu, w którym poruszony został temat jego ewentualnego odejścia

“Być może pewnego dnia będę musiał o tym pomyśleć”

Giorgio Scalvini to bez wątpienia jeden z największych talentów ostatnich lat we włoskiej piłce. 19-latek dość szybko zawitał do seniorskiej piłki, gdzie radzi sobie doskonale. Świetna dyspozycja z Atalanty została zauważona przez Roberto Manciniego, selekcjonera reprezentacji Italii, który regularnie obserwuje występy defensora oraz wysyła mu powołania na zgrupowania kadry.

Wychowanek Atalanty Bergamo, który pierwsze piłkarskie kroki jako dzieciak stawiał w Brescii, jest jednym z najbardziej rozchwytywanych piłkarzy Serie A przez zagraniczne kluby. Scalvinim w ostatnich tygodniach poważnie interesował się Liverpool, który poszukuje wzmocnień przez nowym sezonem. 19-latek jest zdecydowanie gwarancją pewnej jakości, a do tego stale się rozwija. I to w zawrotnym tempie.

Reprezentant Włoch udzielił wywiadu dziennikowi “La Gazzetta dello Sport”, który ukazał się w sobotnim poranek. W rozmowie poruszony został temat ewentualnego odejścia Scalviniego z Atalanty.

– Jestem szczęśliwy w Atalancie i nigdy nie słuchałem plotek. Traktuje to jakby mnie w ogóle nie dotyczyło, więc nie widzę niepokojących sygnałów do odejścia z Bergamo. Być może pewnego dnia będę musiał o tym pomyśleć, ale stanie się to tylko wtedy, gdy będę jeszcze lepszym – mówił Giorgio Scalvini.

