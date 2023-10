Domenico Berardi latem mógł trafić do Juventusu, ale ostatecznie transfer nie doszedł do skutku. Giuseppe Galderisi w rozmowie z "TMW" przyznał, że wraz z przyjściem mistrza Europy podniósłby się poziom drużyny "Bianconerich".

IMAGO / Beautiful Sports Na zdjęciu: Domenico Berardi

Transfer Domenico Berardiego do Juventusu latem nie doszedł do skutku

O tej sprawie wypowiedział się Giuseppe Galderisi

Były piłkarz Juve przyznał, że przyjście Włocha byłoby ogromnym wzmocnieniem drużyny

Giuseppe Galderisi zabrał głos ws. Domenico Berardiego i Juventusu

W letnim okienku transferowym Domenico Berardi był łączony z Juventusem. “Stara Dama” złożyła nawet oficjalną ofertę za mistrza Europy, ale została ona odrzucona przez Sassuolo. O tej sprawie wypowiedział się Giuseppe Galderisi, były piłkarz “Bianconerich”, który przyznał w rozmowie z “TMW”, że przyjście Włocha podniosłoby poziom turyńskiej drużyny. Całą wypowiedź 60-latka cytuje “JuvePoland”.

– Berardi jest niesamowity. Wykonuje to, co sobie zakłada, potrafi zrobić różnicę na boisku, a do tego jest w imponującej formie. Gdyby znalazł się w Turynie, to Juve musiałoby nieco zmienić styl, ale nie widzę powodu, by nie byli w stanie tego dokonać. Wraz z nim podniósłby się bowiem poziom całej drużyny. Nie wiem, czy taki transfer gwarantowałby im Scudetto, na dziś ich obowiązkiem jest pierwsza czwórka – mówił Galderisi.

Domenico Berardi w obecnym sezonie ligowym rozegrał cztery spotkania w barwach Sassuolo. Udało mu się aż czterokrotnie wpisać na listę strzelców oraz zanotować jedną asystę.

Sprawdź także: Arsenal zagiął parol na piłkarza Wolves. Wymarzony napastnik Artety