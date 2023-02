fot. PressFocus Na zdjęciu: Krzysztof Piątek

Salernitana wysoko pokonała w niedzielę Monzę. Na listę strzelców po raz kolejny nie wpisał się Krzysztof Piątek, który spudłował w fantastycznej sytuacji. Polski napastnik wciąż czeka na przełamanie.

Salernitana pokonała Monzę 3-0

Świetną okazję w końcówce meczu zmarnował Krzysztof Piątek

Po raz ostatni Polak trafił w Serie A 5 listopada 2022 roku

Piątek zablokowany na dobre

Krzysztof Piątek nie przeżywa dobrego okresu. Po raz ostatni do siatki w meczu Serie A trafił 5 listopada 2022 roku. Miało to miejsce w rywalizacji z Cremonese. Od tego czasu polski napastnik pudłuje na potęgę i nie jest w stanie się przełamać. Przed obecnym weekendem jego niemoc trwała już dziesięć ligowych kolejek.

Były gracz Milanu i Fiorentiny miał nadzieję, że niedzielna rywalizacja z Monzą wreszcie przyniesie moment radości. Salernitana w drugiej połowie grała bardzo dobrze, a sam Piątek miał udział przy golach swojego zespołu. Sam do siatki jednak nie trafił. Co więcej, w 84. minucie stanął przed świetną okazją do wpisania się na listę strzelców. Napastnik minął wychodzącego golkipera i pomknął na bramkę rywali. W najważniejszym momencie zabrakło mu natomiast zimnej krwi, przez co uderzył obok słupka. Z pewnością nie wpłynie to dobrze na notowania 27-latka.

😱 JAK ON TEGO NIE TRAFIŁ? 😱



🇵🇱 Krzysztof Piątek nie może się przełamać i nie trafia do pustej bramki… 😬 #włoskarobota🇮🇹 pic.twitter.com/MnZ9jxbI9f — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) February 26, 2023

W obecnym sezonie Piątek zgromadził łącznie trzy trafienia i dwie asysty w 20 występach. Pomimo fatalnej dyspozycji strzeleckiej, nieustannie utrzymuje miejsce w wyjściowej jedenastce.

