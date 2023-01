fot. PressFocus Na zdjęciu: Tammy Abraham

AS Roma zaliczyła świetny come back w ostatnim niedzielnym spotkaniu 17. kolejki Serie A, remisując ostatecznie z Milanem (2:2). Bohaterem Giallorossich został Tammy Abraham, który strzelił drugiego gola dla tej ekipy. Po zakończeniu zawodnik przyznał, że miał przeczucie, że zdobędzie bramkę w hicie.

AS Roma w końcówce meczu z Milanem wyszarpała punkt

Po zakończeniu spotkania na temat jego przebiegu wypowiedział się Tammy Abraham

Angielski napastnik zdobył w niedzielny wieczór czwartą bramkę w sezonie

Abraham po meczu Milan – Roma

AS Roma w tym sezonie walczy o miejsce premiowane grą w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Krok w tym kierunku rzymianie wykonali w niedzielny wieczór, remisując, w wydawało się przegranym starciu. Giallorossi zdołali odwrócić losy rywalizacji po niezwykłym thrillerze na San Siro w ostatnich fragmentach rywalizacji. Mimo że do 87 minuty nie oddali chociaż jednego celnego strzału.

– Wiemy, że to trudne miejsce. Musieliśmy uzbroić się w cierpliwość, ponieważ mediolańczycy dobrze się bronią, dobrze atakują. Szanse na punkty z tą ekipą nie są zatem duże – mówił Tammy Abraham przed kamerą DAZN.

Angielski napastnik znalazł się w odpowiednim miejscu w odpowiednim czasie i Roma mogła się cieszyć z wywalczenia cennego punktu.

– Nie wiem, co to było, ale rozmawiałem ze sobą w głowie, kiedy wykonaliśmy rzut wolny i powiedziałem, że muszę być gotowy. Kiedy zobaczyłem, jak Matic idzie głową, bramkarz to obronił, piłka trafiła do mnie i dzięki Bogu byłem we właściwym miejscu – powiedział piłkarz.

😱 CO ZA COMEBACK AS ROMY! 🔥



Tammy Abraham strzela gola na wagę remisu z AC Milanem w doliczonym czasie gry! ⚽️💪



Po przerwie świąteczno-noworocznej rzymianie wygrali z Bolognią (1:0) i zremisowali z Milanem (2:2).

– Jesteśmy coraz mocniejsi. Przed przerwą powiedziałem, że wrócimy silniejsi. Mamy w tym roku zwycięstwo i remis, więc jestem pewien, że to był dobry występ dla fanów. Musimy w kolejnych spotkaniach kontynuować taką grę. Zmierzamy w dobrym kierunku – przekonywał Anglik.

