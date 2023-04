PressFocus Na zdjęciu: Dusan Vlahovic

Francesco Calvo wypowiedział się na temat przyszłości Dusana Vlahovicia

Dyrektor Juventusu zdradził, że piłkarz jest w planach klubu na przyszłość

Wcześniej spekulowało się o możliwym odejściu napastnika

Vlahovic zostanie w Juventusie?

Dusan Vlahovic w obecnym sezonie zdobył jedenaście bramek w 31 spotkaniach. Problem jednak w tym, że w ostatnim czasie pojawiło się kilka informacji na temat ewentualnego odejścia piłkarza z Juventusu. To wszystko za sprawą tego, że klub chciałby zaoszczędzić i zarobić na kilku zawodnikach. Teraz jednak dyrektor “Starej Damy” wyjaśnił sytuację.

– Vlahovic jest częścią naszego projektu na przyszłość i nie ma co do tego wątpliwości. Nadal musi pokazać się z jak najlepszej strony, a poza wrzawą medialną codziennie widzimy, jak bardzo chce się poprawić, co daje nam nadzieję na przyszłość. To może nie być jego najlepszy okres dla Juventusu, ale jesteśmy pewni, że pójdziemy razem do przodu – powiedział Francesco Calvo dla “Sky Sport Italia”.

