IMAGO / Buzzi Na zdjęciu: Adrien Rabiot, Filip Kostić

Adrein Rabiot opuścił piątkowy meczu Juventusu z Genoą, który zakończył się remisem 1:1. Francuz narzekał na drobny uraz, ale Massimiliano Allegri ma nadzieję, że pomocnik wróci do gry w najbliższą sobotę, gdy Stara Dama zmierzy się z Frosinone. Jego brak był bardzo widoczny w ostatnim pojedynku. Bianconeri mieli wiele problemów w środku pola.

Rabiot we wtorek odbył już częściowy trening na boisku. Media oceniły to jako spory postęp biorąc pod uwagę, że dzień wcześniej miał zajęcia tylko na siłowni. To daje nadzieję, że piłkarz może być gotowy do gry w nadchodzącym starciu.

Natomiast po meczu z Genoą indywidualnie trenował Filip Kostić. Wygląda jednak na to, że ze zdrowiem Serba jest już wszystko w porządku, ponieważ we wtorek ćwiczył razem ze wszystkimi piłkarzami Bianconerich.

