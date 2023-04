Del Piero prezesem Juventusu? Włoch skomentował spekulacje

PressFocus Na zdjęciu: Alessandro Del Piero

Del Piero od pewnego czasu jest łączony z funkcją prezydenta Jventusu

Włoch w studio telewizji CBS odniósł się do tych spekulacji

Legendarny napastnik nie zaprzeczył, ani nie potwierdził tych plotek

Juventus wciąż wywołuje wielkie emocje w Del Piero

Del Piero to zawodnik z największą liczbą rozegranych meczów i strzelonych goli w historii Juventusu. W środę skomentował spotkanie Ligi Mistrzów w telewizji CBS wraz z Henrym, Jamiem Carragherem i Micahem Richardsem. Rozmowa w pewnym momencie zeszła na temat przyszłości Del Piero i tego, czy byłby gotowy na powrót do Juventusu jako prezes klubu.

– Oczywiście krąży wiele plotek, nie jestem tutaj, aby powiedzieć tak lub nie – powiedział Del Piero.

– To jest coś większego, ogromna rzecz. Oczywiście, jak powiedziałem wcześniej, moje serce wciąż tam jest. Kiedy spędziłeś 19 lat w klubie, jeszcze kilka lat temu to była większość mojego życia… Zawsze patrzę na Juve z innej perspektywy. Staram się unikać strony emocjonalnej, ale to trudne – kontynuował Włoch.

– Czy zostanę prezydentem Juve? To zależy od wielu rzeczy. Wierzę, że nie możesz myśleć o roli dla siebie, ale musisz myśleć o tym, co możesz zrobić dla zespołu. To też czyjaś wizja, która musi mnie uwzględniać w tej roli. Z pewnością jest jeszcze wiele do zrobienia – dodał Del Piero.

