Antonio Conte pozostaje obecnie bez pracy, ale jest łączony z Napoli. Włoski szkoleniowiec w rozmowie z Gianluką Di Marzio odniósł się do spekulacji łączących go z obecnym mistrzem Włoch.

IMAGO / Nigel Keene Na zdjęciu: Antonio Conte

Garcia może stracić pracę w Napoli po serii kiepskich wyników

Francuza może zastąpić Antonio Conte

Były trener Tottenhamu skomentował te plotki

Conte skomentował możliwość przejęcia Napoli

Rudi Garcia zaliczył dość przecięty początek sezonu z Napoli. Po zdobyciu tytułu mistrzowskiego w Neapolu apetyty są duże, tymczasem Azzurri prezentują się poniżej oczekiwań, co potwierdziła choćby porażka z Fiorentiną w miniony weekend.

Media spekulują, że De Laurentis wkrótce może zwolnić Rudiego Garcię, a jednym z faworytów do objęcia schedy po Francuzie jest Antonio Conte. Włoch został zapytany o pracę w Neapolu przez Gianlukę Di Marzio. – Obecnie chcę się cieszyć odpoczynkiem i czasem spędzanym z rodziną, ale po drodze wiele może się wydarzyć – odparł krótko szkoleniowiec.

Antonio Conte w marcu został zwolniony z Tottenhamu i od tego momentu pozostaje bez pracy. Wcześniej mówiło się, że szkoleniowiec chce wrócić do Włoch, by być bliżej rodziny i jeśli podejmie się nowej pracy będzie to jeden z zespołów z Serie A.

