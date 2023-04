PressFocus Na zdjęciu: Chris Smalling

Chrisem Smallingiem interesują się inne kluby

Jednak dziś Anglikowi jest bliżej pozostania w Romie

Agent piłkarza pojawił się już w Rzymie, aby negocjować kontrakt

Chris Smalling nie zamierza opuszczać Rzymu

Włoskie media kilka tygodni temu informowały, że Chris Smalling może po sezonie zmienić barwy klubowe. Bowiem angielskiego stopera w swoich szeregach widziały takie kluby jak Juventus czy Inter. Jednak dziś portal “Football Italia” informuje, że agent 33-latka pojawił się w Rzymie, aby negocjować przedłużenie umowy swojego klienta.

Chris Smalling jakiś czas temu spotkał się z Tiago Pinto, dyrektorem sportowym Romy, który przekonał go do dalszej współpracy. Popularni “Giallorossi” liczą na dalszą współpracę z Anglikiem. Problemy dotyczącej nowej umowy 33-latka rozchodziły się o wysokość pensji. Obecnie zawodnik zarabia cztery miliony euro rocznie, a zwycięzcy Ligi Konferencji Europy chcą obniżyć jego zarobki ze względu na wiek. Jeśli ostatecznie “Smalldini” złoży podpis na dokumentacji, będzie mógł zostać w stolicy Włoch aż do 30 czerwca 2025 roku.

Angielski defensor trafił do Romy w 2020 roku. Bardzo szybko stał się kluczowym zawodnikiem “Giallorossich”, będąc jednym z najlepszych piłkarzy na swojej pozycji w całej Serie A. W tym sezonie rozegrał 39 spotkań w koszulce klubu ze stolicy Italii, zdobywając trzy bramki.

