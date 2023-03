Włoskie media informują, że Federico Chiesa w obawie o stan swojego zdrowia udał się do Austrii na konsultacje medyczne z chirurgiem Christianem Finkiem, tym samym, który operował go w styczniu 2022 roku po zerwaniu więzadeł krzyżowych.

Federico Chiesa w dwóch ostatnich meczach Juventusu pojawiał się jako rezerwowy

Włoch jednak nie dokończył żadnego z nich i dwukrotnie został zmieniony jeszcze przed końcowym gwizdkiem

Napastnik Juventusu zdecydował się na konsultacje medyczne w obawie o swoje zdrowie

Chiesa wciąż nie może wrócić do formy

Federico Chiesa pojawił się na boisku w drugiej połowie meczu z Interem Mediolan rozegranym przed tygodniem. Napastnik Juventusu po siedemnastu minutach ponownie usiadł na ławce rezerwowych. Wcześniej poprosił o zmianę. Po końcowym gwizdku o tą zmianę pytany był Allegri, zwłaszcza, że był to drugi taki mecz Chiesy z rzędu, w którym został wprowadzony do gry jako rezerwowy i po kilkunastu minutach znów zmieniony.

– Ma zapalenie ścięgien, które ciągnie się za nim już przez jakiś czas. Trochę się tego obawia, ale to nic poważnego – mówił kilka dni temu Allegri.

Federico Chiesa woli jednak dmuchać na zimne i martwi się o stan swojego zdrowia, szczególnie mając w pamięci poważną kontuzję. Media informują, że w poniedziałek udał się na konsultacje medyczne w sprawie dyskomfortu, który doskwiera mu od pewnego czasu. Wszystko wskazuje jednak na to, że była to rutynowa kontrola i nie ma powodów do zmartwień. Mikrourazy są czymś naturalne po tak długiej przerwie w grze.

