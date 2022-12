fot. PressFocus Na zdjęciu: Jose Mourinho

Reprezentacja Brazylii ma za sobą nieudany mundial w Katarze. Jednocześnie selekcjonerem Canarinhos przestał być Tite. La Repubblica sugeruje, że głównym kandydatem na następcę Brazylijczyka, jest Jose Mourinho.

Władze Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej są w trakcie poszukiwania nowego selekcjonera

La Repubblica podała, że był juz kontakt działaczy z Jose Mourinho

The Special One ma kontrakt z Romą ważny do końca czerwca 2024 roku

Mourinho następcą Tite?

Reprezentacja Brazylii ma przed sobą Copa America, a następnie eliminacje do mistrzostw świata. Jednocześnie Canarinhos mają zamiar namieszać na mundialu w 2026 roku. W związku z tym w kontekście wyboru nowego selekcjonera reprezentacji Brazylii są wymieniani nie tylko Brazylijczycy, ale również obcokrajowcy.

La Repubblica przekonuje, że sternicy Brazylijskiej Federacji Piłkarskiej kontaktowali się już z Jose Mourinho, co może świadczyć o tym, że to kandydat numer jeden u działaczy. Według medialnych wieści następca Tite ma zostać ogłoszony najpóźniej do końca stycznia.

Mourinho objął stery nad Romą latem 2021 roku. Jak na razie prowadził rzymian w 76 meczach, mogąc pochwalić się bilansem 1,79 punktu na spotkanie. Portugalczyk ma kontrakt ważny z klubem ze Stadio Olimpico do końca czerwca 2024 roku.

The Special One jako opiekun Giallorossich wygrał Ligę Konferencji Europy. W tej kampanii Mourinho walczy z Roma o miejsce premiowane grą w Lidze Mistrzów.

