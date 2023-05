fot. Imago / Nicolo Campo Na zdjęciu: Leonardo Bonucci

Leonaordo Bonucci to jedna z ikon Juventusu

Włoch w jednym z ostatnich wywiadów przekazał, kiedy zakończy karierę

Zawodnik z roczną przerwę broni barw ekipy z Turynu od 2010 roku

“Życie jak we śnie”

Leonardo Bonucci to jeden z najbardziej doświadczonych aktualnie zawodników Juventusu. Obrońca ujawnił, że w przyszłym roku ma plan, aby zakończyć piłkarską karierę.

– Kiedy przestanę grać w przyszłym roku, era obrony, włoski styl obrony, dobiegnie końca. Być na równi z największymi to powód do dumy. I mam nadzieję, że w przyszłości wielu obrońców, jak Baresi, Maldini, Nesta, Cannavaro, będzie uważało nas za idoli – mówił Bonucci w rozmowie na kanale Juventusu na YouTube.

– Wtedy będzie to oznaczać, że wiele osiągnęliśmy i wiele daliśmy tej grze. Grając w piłkę nożną jako dziecko, marzysz o tym, by pewnego dnia założyć koszulkę Juventusu. Zrobienie tego 500 razy oznacza wejście do historii klubu. I to jest niesamowite – zaznaczył zawodnik.

– Te 12 lat było jak życie we śnie, a to dziecko wciąż żyje we mnie, które zawsze chętnie wychodziło na boisko i podążało za swoim marzeniem – przekonywał Bonucci.

Leonardo Bonucci grał w Juventusie od 2010 do 2017 i od 2018 do chwili obecnej. Z turyńskim klubem ośmiokrotnie zdobywał mistrzostwo Włoch, a w kadrze narodowej został mistrzem Europy w 2020 roku.

Czytaj więcej: Juventus niepewny zatrzymania gwiazdy