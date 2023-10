Jose Mourinho może być w najbliższym czasie ofiarą zmian w AS Roma. Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że Portugalczyk niebawem może szukać sobie nowego pracodawcy.

fot. Imago / Alessandro Tocco Na zdjęciu: Jose Mourinho

Niejasna jest przyszłość Jose Mourinho w AS Romie

Dziennikarz Gianluca Di Marzio przekonuje, że władze stołecznego klubu na pewno nie przedłużą umowy z Portugalczykiem

We włoskich mediach nie brakuje narracji związanej z niepewnym losem doświadczonego trenera

Mourinho na wylocie z Romy

Jose Mourinho przez dwa sezony z rzędu wywalczył awans z AS Roma do finałów europejskich rozgrywek. Portugalczyk najpierw wygrał ze stołeczną ekipą Ligę Konferencji Europy. Rok później dotarł do finału Ligi Europy, ale w tym spotkaniu musiał uznać wyższość Sevilli.

Tymczasem według dziennikarza Gianluki Di Marzio ciemne chmury zebrały się nad Jose Mourinho. Obecna umowa trenera z klubem z Rzymu obowiązuje do końca czerwca 2024 roku. Realny scenariusz zakłada jednak, że przygoda Portugalczyka z Romą noże dobiec końca wcześniej.

Jasne jest natomiast już dzisiaj, że sternicy Giallorossich nie planują przedłużyć kontraktu z Mourinho. – Nowa umowa? To się nie stanie. Negocjacje nie są prowadzone i nigdy nie były prowadzone – przekazał wprost znany dziennikarz.

W kontekście następcy portugalskiego trenera wymieniany jest przede wszystkim Antonio Conte. Włoch nie ukrywa, że jest otwarty na takie rozwiązanie.

