Antonio Cassano już jakiś czas temu założył kanał na “Twitchu”, gdzie regularnie prowadzi lajwy, zbierając przy tym sporą widownię. Były piłkarz, a dzisiaj streamer, podczas transmisji na żywo “BoboTV” ostatnio ostro skrytykował Jose Mourinho. Włoch twierdzi, że Portugalczyka już nie obchodzi piłka nożna i powinien brać przykład z trenera Lazio – Maurizio Sarriego.

– Trener Lazio kocha piłkę nożną, podczas gdy on ma to kompletnie gdzieś. Jego drużyna wygrywa i są przy tym bardzo sprytni i niektórzy biorą Mourinho za nie wiadomo kogo. Ale to Sarri gra piękny futbol, a jego styl gry jest niczym – twierdzi Antonio Cassano.

– Są też tacy, którzy chodzą specjalnie oglądać jego drużyny. Nie dajmy się nabrać. Mourinho to po prostu aktor w tym teatrze. Nie mam pojęcia, jak gra teraz Roma i czego obecnie wymaga od piłkarzy Jose, dlatego nie wiem, jak mogą zajmować oni tak wysokie miejsce w tabeli – podsumował były piłkarz.

Roma pod wodzą Jose Mourinho zajmuje na ten moment piąte miejsce w ligowej tabeli i są w grze o awans do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. W dalszym ciągu liczą się też w walce o zwycięstwo w Lidze Europy. W ćwierćfinale rozgrywek stawią czoła Feyenoordowi.

