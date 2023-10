fot. Imago / Marco Canoniero Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Juventus w sobotę wrócił na zwycięski po spotkaniu z Atalantą (0:0)

Massimiliano Allegri podsumował mecz z Torino

Włoski trener przekonywał, że kluczowymi postaciami rywalizacji byli Arkadiusz Milik i Kenan Yildiz

Allegri po meczu Juventus – Torino

Juventus wygrał sobotnie starcie w lidze włoskiej w Derby del Mole. Bramki dla Juve zdobyli Federico Gatti oraz Arkadiusz Milik. Jednocześnie turyńczycy legitymują się obecnie bilansem 17 punktów na koncie.

– Toro było bardzo agresywne przez pierwsze 25 minut, potem byliśmy bardziej zorganizowani. Miretti wykonał dobrą robotę, ponieważ potrzebowałem zawodnika między liniami, a po przerwie, mając Milika i Yildiza, wiedzieliśmy, że możemy zmienić losy meczu – mówił Massimiliano Allegri w rozmowie z DAZN.

– Dokonaliśmy kilku złych wyborów, przede wszystkim mając kontrolę nad meczem i prowadząc 2:0. Powinniśmy byli oddać strzał, aby wykończyć akcje i nie pozwolić Torino pozostać w grze, gdy oni mieli problemy – kontynuował Włoch.

– To samo wydarzyło się w Bergamo, otworzyli pomocników dość szeroko, a my mieliśmy trudności z ich zamknięciem. Kiedy przeszliśmy do bardziej zorganizowanego 4-4-2, później pozwoliliśmy im na bardzo niewiele, a przede wszystkim byliśmy bardziej agresywni – podkreślił Allegri.

