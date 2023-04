Juventus zremisował we wtorek wieczorem (1:1) z Interem Mediolan w pierwszym spotkaniu 1/2 finału Pucharu Włoch. Trener Massimiliano Allegri krótko ocenił starcie z 19-krotnymi mistrzami Serie A.

fot. PressFocus Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Nie brakowało emocji we wtorkowym starciu Juventusu z Interem Mediolan

Na temat potyczki wypowiedział się szkoleniowiec Starej Damy

Rewanżowa batalia z udziałem obu zespołów odbędzie się 26 kwietnia

Massimiliano Allegri po spotkaniu Juventus – Inter Mediolan

Juventus w starciu z Interem Mediolan zaliczył remis. W każdym razie spotkanie może zostać zapamiętane przede wszystkim przez serie spięć między oboma ekipami. Zawodnicy obu drużyn nie szczędzili sobie razów, co skutkowało kilkoma czerwonymi kartkami.

– Nie wiem, co się tam stało, ponieważ po końcowym gwizdku poszedłem do pokoju pod trybuną. Trochę chaosu na koniec wyrównanego spotkania. Wiedzieliśmy, że będzie trudno – przekonywał trener Massimiliano Allegri cytowany przez Football Italia.

– Inter miał trudny okres, ale pozostał sobą , co udowodnił w tym meczu – kontynuował trener Juventusu.

– To denerwujące. Mecz się skończył. Musieliśmy bardziej naciskać. Kostic powinien był zagrać mądrzej, być bliżej Dumfriesa. Ogólnie jednak to był wyrównany mecz. Remis to sprawiedliwy wynik – zaznaczył opiekun Starej Damy.

– Zrozumieliśmy, że mecz rewanżowy będzie decydujący, ale gola na 20 sekund przed końcem meczu można było uniknąć – zakończył Allegri.

