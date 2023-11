IMAGO / ABACAPRESS Na zdjęciu: Alessio Romagnoli

Alessio Romagnoli latem 2022 roku zakończył swoją siedmioletnią przygodę w Milanie

Włoch przez długi czas pełnił role kapitana “Rossonerich”

28-latek postanowił opowiedzieć o kulisach odejścia z mediolańskiego zespołu

Alessio Romagnoli: Zawsze będę nosił to w sercu

Alessio Romagnoli latem 2022 roku opuścił Milan na rzecz Lazio. Mediolański zespół zdecydował się nie przedłużać wygasającej umowy z zawodnikiem, który przez długi czas pełnił rolę kapitana drużyny. Reprezentant Włoch w rozmowie z “CittaCelese” postanowił zdradzić kulisy odejścia z “Rossonerich”.

– Czy czułem się porzucony? Nie, ale miałem umowę z klubem, potem oni podjęli inną decyzję, a ja podjąłem swoją. Zakończyło się spokojnie, po siedmiu latach, podczas których czułem się dobrze. Ten czas, który spędziłem w Mediolanie był dla mnie bardzo piękny i zawsze będę to nosił w sercu”. “13? To była koszulka, którą nosił Nesta i to normalne, że obrońca pragnie nosić taki numer. Mam też inne numery, do których jestem przywiązany, a których nie mogłem wybrać w Milanie, na przykład 6, który był zastrzeżony. Galliani zaproponował mi 13, a ja się zgodziłem – powiedział 28-latek.

Alessio Romagnoli jest wychowankiem Romy, ale dziś reprezentuje barwy Lazio. Co ciekawe, gra w koszulce “Biancocelestich” była jego dziecięcym marzeniem. Włoch szybko wprowadził się do drużyny Maurizio Sarriego i od półtora roku jest kluczowym zawodnikiem w jego drużynie.

