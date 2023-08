Przyszłość Lautaro Martineza właściwie jest już znana. Inter prowadzi z nim rozmowy w kwestii przedłużenia kontraktu. O sytuacji reprezentanta Argentyny wypowiedział się jego agent. Czy Alejando Camano odniósł się do zachowania Romelu Lukaku?

IMAGO / AFLOSPORT Na zdjęciu: Lautaro Martinez & Romelu Lukaku (Inter)

Inter i Lautaro Martinez już niedługo powinni osiągnąć porozumienie w kwestii przedłużenia umowy

Agent Argentyńczyka pracuje nad podwyżką dla swojego klienta

Alejandro Camano mówił o “poczuciu przynależności klubowej” napastnika

Inter. Agent mówi o przyszłości Lautaro i

Inter i Lautaro Martinez będą współpracować do najmniej do 30 czerwca 2026 roku. Jednak wszystko wskazuje na to, że 25-latek już niedługo przedłuży swój kontrakt z Nerazzurimi i zyska na tym finansowo. Argentyńczyk zakłada koszulkę mediolańskiej ekipy od lata 2018 roku.

Na temat sytuacji reprezentanta Albicelestes wypowiedział się jego agent. – Jest bardzo szczęśliwy tutaj. Przedłużenie kontraktu? Aktualnie pracujemy nad tym, aby był jeszcze bardziej zadowolony ze swojego pobytu w Mediolanie. Oferty z Arabii Saudyjskiej? Kiedy masz poczucie przynależności, takie, jak łączy go z Interem, pieniądze nie są tak ważne – stwierdził Alejandro Camano.

Czy Camano, mówiąc o poczuciu przynależności, wbił szpilkę w Romelu Lukaku? Belg swoim zachowaniem w tym okienku rozczarował nie tylko władze Interu, ale także samego Lautaro.