Chwicza Kwaracchelia

Chwicza Kwaracchelia wyrósł na największą gwiazdę włoskiej Serie A. Jego usługami interesują się giganci z Anglii i Hiszpanii, choć on sam nie spieszy się z przeprowadzką. Agent skrzydłowego podkreśla, że ten świetnie się czuje w Neapolu.

Chwicza Kwaracchelia prowadzi Napoli do mistrzowskiego tytułu

Gruziński skrzydłowy jest jednym z najbardziej rozchwytywanych graczy na świecie

Agent piłkarza przekonuje, że ten nie zamierza wynosić się z Neapolu

Kwaracchelia na dłużej w Napoli?

Latem władze Napoli zdecydowały się na transfer gruzińskiego skrzydłowego i trafiły w dziesiątkę. Chwicza Kwaracchelia okazał się świetnie przygotowany do gry na najwyższym poziomie, co szybko pokazał w Serie A oraz Lidze Mistrzów. 22-latek zgromadził już we wszystkich rozgrywkach jedenaście trafień oraz czternaście asyst, a jego wyborna dyspozycja prowadzi neapolitańczyków do krajowego mistrzostwa.

Media przekonują, że pobyt Kwaracchelii w Neapolu nie potrwa długo. Trafił on bowiem na listy życzeń największych i najbogatszych klubów w Europie. Jego usługami interesują się przede wszystkim ekipy z Premier League oraz Real Madryt. Agent piłkarza Mamuka Jugheli uspokaja kibiców lidera Serie A i podkreśla, że Kwaracchelia w Napoli czuje się bardzo dobrze. Wszystko wskazuje więc na to, że do hitowego transferu dojdzie nieco później.

– Real Madryt? Jest duże zainteresowanie ze strony innych klubów, ale Kwaracchelia nie myśli o żadnym innym klubie. On myśli tylko o tym, żeby wygrać Scudetto i żeby Napoli grało w Lidze Mistrzów. Myśli o tym, by przynieść szczęście neapolitańczykom. Kwaracchelia kocha Neapol. Uwielbia tam przebywać. Powiedział mi, że piłkarsko we Włoszech widzi siebie tylko w Napoli. Nigdy nie zagra dla żadnego innego włoskiego klubu poza Napoli. W Neapolu czuje się jak w swojej ojczyźnie – mówi agent fenomenalnego skrzydłowego.

