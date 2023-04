Romelu Lukaku podpadł we wtorkowy wieczór kibicom Juventusu, celebrując radość po zdobyciu bramki w doliczonym czasie gry na wagę remisu. Fani Starej Damy nie szczędzili obelg w kierunku Belga. Tymczasem Roc Nation Sports International, reprezentująca interesy piłkarza, wydała oświadczenie, potępiając rasistowskie wyzwiska w kierunku zawodnika.

fot. Grzegorz Wajda Na zdjęciu: Romelu Lukaku

Nie brakowało emocji we wtorkowym starciu Juventusu z Interem

Szczególnie w końcówce miała miejsce gorąca atmosfera z udziałem Romelu Lukaku

Oświadczenie w sprawie opublikowała agencja belgijskiego napastnika

“Władze muszą wykorzystać okazję do walki z rasizmem”

Romelu Lukaku został poddany presji przez wykonanie rzutu karnego przez kibiców, którzy zajmowali miejsca za bramka Matii Perina. Między innymi można było usłyszeć małpie odgłosy. Zawodnik po strzeleniu gola z jedenastki zareagował w ten sposób, że wzywał kibiców gospodarzy do milczenia, krzycząc podobno “muto”, co znaczy “zamknij się”.

Prezes Roc Nation Sports International, Michael Yormark, wydał oficjalne oświadczenie.

“Dzisiejsze rasistowskie uwagi skierowane do Romelu Lukaku przez fanów Juventusu w Turynie były więcej niż nikczemne i nie można ich zaakceptować. Romelu wykonywał rzut karny w końcówce meczu. Przed, w trakcie i po odbyciu jedenastki, był poddawany wrogim i odrażającym rasistowskim znęcaniem się. Romelu świętował w taki sam sposób, jak wcześniej celebrował gole. Reakcją sędziego było ukaranie Romelu żółtą kartką” – brzmi komunikat.

“Romelu zasługuje na przeprosiny od Juventusu i oczekuję, że liga natychmiast potępi zachowanie tej grupy kibiców Juventusu. Włoskie władze muszą wykorzystać tę okazję do walki z rasizmem, zamiast karać ofiary nadużyć. Jestem pewny, że świat futbolu podziela to samo zdanie. Niestety nie jest to pierwszy raz, kiedy reakcja gracza na rasistowskie obelgi została ukarana znacznie bardziej niż nadużycie, które je spowodowało” – czytamy dalej

“W tym sezonie zdarzył się już incydent, w którym sędzia źle zrozumiał świętowanie gola jako prowokacyjne lub obraźliwe w stosunku do kibiców drużyny przeciwnej. Napastnik Atalanty, Ademola Lookman, został ukarany za gest “przez lornetkę”, ponieważ sędzia nie zdawał sobie sprawy, że jest to jego znak firmowy i odniesienie do jego własnego nazwiska. Przepisy IFAB stanowią, że: «Zawodnik musi zostać napomniany, nawet jeśli gol nie zostanie uznany, za zachowanie w sposób prowokacyjny, szyderczy lub podżegający» – podsumowano w oświadczeniu.

Czytaj więcej: “Cieszę się z agresji Interu, kontrolowalismy prawie całe spotkanie”