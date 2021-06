Zwycięstwo Francuzów przyćmione urazem Benzemy

Francja pokonała Bułgarię 3:0 (1:0) w meczu towarzyskim. W 41. minucie boisko z powodu urazu opuścił Karim Benzema, który zszedł o własnych siłach. Gole zdobyli Griezmann i Giroud.

Francuzi całkowicie zdominowali to spotkanie. Zdecydowanie częściej utrzymywali się przy piłce i co chwila stwarzali sytuacje bramkowe, nie dając dojść do głosu Bułgarom. Pierwsze dwie okazje mieli Karim Benzema oraz Kylian Mbappe. Żaden z nich nie potrafił jednak pokonać bramkarza. Ta sztuka udała się za to Griezmannowi, który uderzeniem przewrotką pokonał bezradnego bramkarza.

Gwiazda Barcelony chwilę później miała kolejną okazję, ale tym razem dobrze spisał się Daniel Naumov. W 41. minucie z boiska zszedł Karim Benzema. Napastnik zderzył się z Ivanem Turicowem i potrzebował zmiany. Z boiska zszedł o własnych siłach, ale wciąż nie znamy jego stanu zdrowia. Wynik do przerwy to 1:0.

W drugiej połowie Francuzi szukali swoich okazji, ale przez dłuższy czas nie mogli się wstrzelić. Drugą bramkę dla Trójkolorowych zdobył dopiero w 83. minucie Olivier Giroud. Napastnik Chelsea wykorzystał doskonałe dogranie Benjamina Pavarda w pole karne i podwyższył prowadzenie swojej drużyny płaskim strzałem.

W 90. minucie zmiennik Karima Benzemy – Olivier Giroud ustrzelił dublet. Do prostopadłej piłki dobiegł wtedy Wissam Ben Yedder. Wystawił futbolówkę napastnikowi Chelsea, a ten w bardzo łatwej sytuacji się nie pomylił i ustalił końcowy rezultat na 3:0.