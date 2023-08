Włosi mają nowego selekcjonera. Koniec spekulacji

IMAGO / Andrea Staccioli Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Luciano Spalletti został ogłoszony jako nowy selekcjoner reprezentacji Włoch

64-latek zastąpił na tym stanowisku Roberto Manciniego

Poprzedni szkoleniowiec zdecydował się na odejście

Luciano Spalletti poprowadzi Włochów

Luciano Spalletti został nowym selekcjonerem reprezentacji Włoch w piłce nożnej. 64-latek zastąpił Roberto Manciniego, który kilka dni temu niespodziewanie odszedł. Były trener Italii popadł w konflikt z federacją.

– Włoska Federacja Piłki Nożnej informuje, że osiągnęła porozumienie z Luciano Spallettim w sprawie objęcia stanowiska trenera reprezentacji Włoch. Trener z Toskanii obejmie swoją funkcję od 1 września 2023 roku, a oficjalna prezentacja odbędzie się przy okazji zaplanowanego na pierwsze dni września spotkania Azzurri w Federalnym Centrum Technicznym w Coverciano – poinformowała włoska federacja.

We Włoszech doszło do szokujących zdarzeń. Nikt nie spodziewał się, ze Roberto Mancini opuści stanowisko selekcjonera. Później wyjaśnił to w wywiadzie z La Repubblica.

– Nie zrobiłem nic, żeby zostać potępionym. Po prostu zrezygnowałem i powiedziałem, że to był mój wybór, wziąłem pełną odpowiedzialność za tę decyzję. Nie ukrywałem się. Rozmawiałem z prezydentem Graviną i próbowałem wyjaśnić mu swoje powody. Wyjaśniłem mu to w ostatnich miesiącach i musiał dać mi spokój, nie zrobił tego i zrezygnowałem – przyznał Mancini.