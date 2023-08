IMAGO / NurPhoto Na zdjęciu: Luis Rubiales

Luis Rubiales znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak podczas wręczania medali pocałował jedną z reprezentantek Hiszpanii

Media zgodnie spodziewały się, że we wtorek prezes RFEF poda się do dymisji

Bynajmniej. 46-latek zapowiada walkę z “fałszywym feminizmem”

“Obustronnie zgodny pocałunek to za mało, by pozbawić mnie stanowiska”

Nie milknie echo wokół Luisa Rubialesa. Przypomnijmy, że prezes Królewskiej Hiszpańskiej Federacji Piłkarskiej pocałował w usta Jenni Hermoso podczas wręczania złotych medali reprezentantkom Hiszpanii za zdobycie mistrzostwa świata. Jeszcze w piątek rano media zgodnie informowały, że podczas nadzwyczajnego zgromadzenia 46-latek poda się do dymisji. Nic bardziej mylnego.

– Nie mam zamiaru podawać się do dymisji. Jeżeli ktoś dopuści się okrucieństwa wobec mnie, będę się bronił. Federacja to organ, który mnie wybrał. To jemu muszę złożyć wszelkie wyjaśnienia. Jest wiele osób, które, choć milczą, wspierają mnie – powiedział Rubiales. – Hermoso? Każdy rozumie sytuację, choć udają, że jest inaczej. Oddają hołd fałszywemu feminizmowi, który jest wielką plagą tego kraju. To był spontaniczny, wzajemny, euforyczny i obopólny pocałunek. Powiedziała mi: jesteś wariatem. Ja na to, że “trochę”, na co odrzekła: okej. Chcę z kolei przeprosić za gest, który wykonałem w loży [prezes RFEF złapał się za genitalia – przyp. PP] – dodał Hiszpan.

Luis Rubiales mówi, że „fałszywy feminizm to wielka plaga tego kraju”. Selekcjonerzy Luis de la Fuente i Jorge Vilda biją brawa, tak jak masa „baronów”. Co za żenujący obraz hiszpańskiego futbolu w 2023 roku. pic.twitter.com/rRx6kfkhCV — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) August 25, 2023

Na te słowa zareagowali brawami selekcjonerzy męskiej i żeńskiej reprezentacji Hiszpanii. Przy okazji Rubiales poinformował, że zamierza przedłużyć umowę z Jorge Vildą.

To z pewnością nie koniec. FIFA wszczęła postępowanie w sprawie prezesa RFEF, a do tego z każdej strony nakładana jest na niego presja. Nie będzie mu łatwo utrzymać się na stanowisku.

