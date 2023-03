PressFocus Na zdjęciu: Richard Dunne

Irlandczycy ciągle wspominają mecz barażowy z Francją w 2009 roku

Ręka, która zabrała Irlandczykom bilet do RPA

Richard Dunne ma ogromny żal do Thierry’ego Henry’ego

“Henry powiedział mi, że zagrał piłkę ręką”

Cała Irlandia nie zapomina o meczu barażowym z Francją w 2009 roku. Podopieczni ówczesnego trenera Giovanniego Trapattoniego prowadzili do końca regulaminowego czasu z trójkolorowymi 1:0. Taki wynik dał im dogrywkę przez remis w dwumeczu. Jednak marzenia o wyjeździe na mundial odebrał im w 103. minucie Thierry Henry do spółki z Williamem Gallasem. Legendarny napastnik w polu karnym zagrał najpierw piłkę ręką, a potem asystował przy golu kolegi. Wynik 1:1 utrzymał się już do końca, a Irlandia pogrążyła się w złości i żałobie.

Cały zespół irlandzki był wściekły, że sędzia nie zauważył tak oczywistego zagrania ręką. Richard Dunne, jeden z liderów ówczesnej reprezentacji, nadal wspomina ten mecz. W jego przypadku czas nie leczy ran.

– W Irlandii rozmawiamy o tym prawie co roku w listopadzie, w rocznicę meczu, żeby było wiadomo, że o tym nie zapomnieliśmy. Pamiętamy o tym, bo zagraliśmy tego wieczoru bardzo dobre zawody i zasłużyliśmy na zwycięstwo z ówczesnymi wicemistrzami świata. Wszyscy widzieliśmy na własne oczy tę rękę – wspomina były piłkarz.

– Henry miał wyrzuty sumienia i powiedział mi, że dotknął piłkę ręką. A potem pomyślałem: “Ale dlaczego mi to mówisz? Nie mogłeś powiedzieć sędziemu kilka minut wcześniej?” To był dla mnie trudny czas, ponieważ byłem przygnębiony naszą porażką, a jego wyznanie dobiło mnie jeszcze bardziej. To, co zrobił wtedy Henry, było trochę inscenizacją, sposobem na pokazanie, że jest dobrym facetem i że chce przeprosić. To było po prostu głupie. Na jego miejscu nigdy bym nie przeprosił – dodał Richard Dunne.

