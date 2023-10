PressFocus Na zdjęciu: Reprezentacja Polski U21

Reprezentacja Polski U21 walczy o awans na Euro

We wtorek Biało-czerwoni pokonali Estonię

To trzecia wygrana z rzędu w eliminacjach

Polacy rozbili Estończyków w meczu eliminacji mistrzostw Europy

Reprezentacja Polski U21 w dwóch pierwszych meczach eliminacji mistrzostw Europy zdobyła komplet punktów Biało-czerwoni w pokonali w wyjazdowym meczu Estonię, a przed własną publicznością ograli Kosowo. Te mecze Polacy rozegrali jeszcze pod wodzą Michała Probierza. We wtorek w meczu z Estonią w roli selekcjonera zadebiutował Adam Majewski.

Reprezentacja Polski była zdecydowanym faworytem dzisiejszego meczu i bardzo szybko objęła prowadzenie. Już w 8. minucie wynik spotkania otworzył Rakoczy po asyście Zalewskiego. Zawodnik AS Romy kilka chwil później przeprowadził znakomitą akcję i podwyższył na 2:0. Tuż przed przerwą dobrą grę Biało-czerwoni udokumentowali kolejnym trafieniem, a na listę strzelców wpisał się Szymczak. Wynik w pierwszej odsłonie mógł być jeszcze wyższy, ale rzut karny zmarnował Szmyt.

Polacy po przerwie nie zamierzali się zatrzymywać i kontynuowali ofensywną grę Podopieczni Majewskiego w pełni zdominowali swojego rywala i dążyli o zdobycia kolejnych goli. To udało się w 58. minucie, a do siatki rywala ponownie trafił Szymczak. Jak się okazało nie był to koniec strzelania w tym meczu, bo piątego gola dla Biało-Czerwonych zdobył w 72. minucie Pieńko. Strzelec tej bramki parę chwil później wywalczył rzut karny. Tym razem do futbolówki podszedł Włodarczyk i podobnie jak Szmyt w pierwszej części gry nie wykorzystał znakomitej okazji.

Polacy przekonująco pokonali Estończyków 5:0, choć wynik mógł być znacznie wyższy. W kolejnym meczu Biało-czerwoni zmierzą się z Izraelem w listopadzie.

