Sukces reprezentacji Austrii. Rangnick nagrodzony

IMAGO / Eibner Europa Na zdjęciu: Ralf Rangnick

Oficjalnie: Ralf Rangnick na dłużej w reprezentacji Austrii

Reprezentacja Austrii w poniedziałek pokonała na wyjeździe Azerbejdżan 1:0, co zapewniło im awans na przyszłorocznego mistrzostwa Europy, które będą rozgrywane w Niemczech. Ralf Rangnick był zadowolony z tego sukcesu, ale miał jeszcze jeden duży powód do radości.

Selekcjoner Austrii był związany z tamtejszą federacją kontraktem do 2024 roku. Jednak po awans na EURO jego umowa została automatycznie przedłużona do mistrzostw świata w 2026 roku w USA, Kanadzie i Meksyku. Austriaccy kibice mieli spore obawy co do zatrudnienia Ralfa Rangnicka, ale dziś mogą być dumni, że to 65-latek jest trener reprezentacji.

Popularni w swoim kraju “Burschen” awansowali na mistrzostwa Europy kosztem reprezentacji Szwecji. Na tym etapie eliminacji Austria ma nad Skandynawami aż 10 punktów przewagi.

