Julian Nagelsmann rozesłał swoje pierwsze powołania do reprezentacji Niemiec. Na kogo postawił nowy szkoleniowiec Die Mannschaft? Szanse na debiut otrzymało czterech zawodników, w tym 32-letni napastnik Unionu Berlin.

IMAGO / Jan Huebner Na zdjęciu: Julian Nagelsmann (reprezentacja Niemiec)

Reprezentacja Niemiec od 22 września ma nowego trenera – został nim Julian Nagelsmann

Były szkoleniowiec Bayernu właśnie rozesłał swoje premierowe powołania do kadry

Szansę na debiut otrzyma m.in. Kevin Behrens z Unionu Berlin

Reprezentacja Niemiec. Snajper Unionu może zaliczyć debiut

Reprezentacja Niemiec znowu musi rozpocząć nową erę w swojej historii. Po niezbyt udanej przygodzie Hansiego Flicka z kadrą, teraz szansę na przywrócenie Die Mannschaft świetności otrzymał Julian Nagelsmann, który wcześniej… zastąpił Flicka za sterami Bayernu Monachium.

Niemcy – jako gospodarze – mają zapewniony udział w Mistrzostwach Europy 2024, dlatego do turnieju przygotowują się rozgrywając mecze towarzyskie. W październiku nasi zachodni sąsiedzi zmierzą się z USA i Meksykiem. I to właśnie na te dwa spotkania Nagelsmann wysłał powołania do 27 piłkarzy.

Kto stanie przed szansą na debiut w kadrze? Okazję na pierwszy występ w narodowych barwach otrzymają Oliver Baumann (Hoffenheim), Robert Andrich (Leverkusen), Chris Fuhrich (VfB Stuttgart) i Kevin Behrens (Union Berlin). Najciekawszym nazwiskiem z tego grona wydaje się 32-letni Behrens, który w tym sezonie w dziewięciu meczach strzelił cztery gole.

Poniżej pełna lista powołanych: