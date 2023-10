IMAGO / Schuler Na zdjęciu: Julian Nagelsmann

Julian Nagelsmann udanie zadebiutował w reprezentacji Niemiec, wygrywając 3:1 z USA

Szkoleniowiec zastąpił na stanowisku selekcjonera Hansiego Flicka

W wywiadzie dla ESPN wrócił do momentów swojej pracy w Bayernie Monachium

Nagelsmann chce uniknąć błędów z Bayernu

Julian Nagelsmann został najmłodszym selekcjonerem reprezentacji Niemiec w historii. Szkoleniowiec zastąpił na tym stanowisku Hansiego Flicka. Jego głównym zadaniem jest przygotowanie drużyny do Euro 2024 i walka o złoty medal. W jednej z wypowiedzi trener wrócił do pracy w Bayernie Monachium.

– Miałem czas, aby trochę się zastanowić i przemyśleć wszystko, co wydarzyło się w Bayernie. Wiem, że popełniłem w Bayernie kilka błędów, ale wiem też, że zrobiłem w Bayernie kilka dobrych rzeczy. Tak to jest W życiu musisz się doskonalić jak piłkarze, ty też jako menadżer. Ważne jest, aby popełnić kilka błędów, ale ważne jest też, aby ich nie powtarzać. Teraz moim zadaniem jest powtórzyć to, co zrobiłem w Bayernie i unikaj błędów – powiedział Nagelsmann dla ESPN.

