fot. PressFocus Na zdjęciu: Lionel Scaloni

Turniej w Katarze okazał się bardzo szczęśliwy dla Leo Messiego, który mógł świętować z reprezentacją Argentyny swoje pierwsze mistrzostwo świata. Selekcjoner Lionel Scaloni opowiedział o przyszłości swojej największej gwiazdy w kadrze narodowej.

Leo Messi zdobył z reprezentacją Argentyny mistrzostwo świata

Legendarny piłkarz zakłada, że w Katarze miał miejsce jego ostatni mundialowy występ

Takiej pewności nie ma z kolei selekcjoner Lionel Scaloni

Messi może zagrać na następnym mundialu?

Reprezentacja Argentyny rozegrała fantastyczny turniej w Katarze. Szybko zrehabilitowała się po niespodziewanej porażce z Arabią Saudyjską, bowiem bez większych problemów radziła sobie z kolejnymi rywalami. Dostarczyła również ogromnych emocji w finale z Francją, gdzie zwyciężyła po serii rzutów karnych.

Najlepszym zawodnikiem mundialu został uznany Leo Messi. Jeszcze przed rozpoczęciem mistrzostw świata panowała narracja, że to dla niego ostatnia szansa na zdobycie złota, natomiast teraz nie ma już takiej pewności. Choć sam zawodnik zakłada, że nie powinien grać już na kolejnych mistrzostwach świata, Lionel Scaloni w tej kwestii nie jest już tak przekonany.

– Myślę, że Messi może pojechać na kolejne mistrzostwa świata. Będzie to w dużej mierze zależało od tego, czego chce, od tego, czy czuje się dobrze. Drzwi zawsze będą otwarte. Ale on jest szczęśliwy na boisku i byłoby to dla nas bardzo miłe – mówi selekcjoner Argentyńczyków.

Obecny sezon jest dla Messiego bardzo udany. Po mizernej poprzedniej kampanii wrócił do najwyższej formy i znów czaruje na piłkarskich boiskach. Dla Paris Saint-Germain zdobył dwanaście goli i zaliczył czternaście asyst w dziewiętnastu spotkaniach.

