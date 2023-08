Matka Rubialesa ogłosiła strajk głodowy. Żąda “prawdy” od Jennifer Hermoso

IMAGO / Richard Callis Na zdjęciu: Luis Rubiales i Jennifer Hermoso

Luis Rubiales to główny bohater potężnej afery w Hiszpanii

Prezes RFEF dopuścił się skandalicznego zachowania po finale MŚ kobiet

Pomimo fali krytyki nie ma zamiaru rezygnować ze swojej funkcji

Teraz strajk głodowy ogłosiła matka działacza, która chce “prawdy” od Jenni Hermoso

Wciąż gorąco wokół Rubialesa. Jego matka ogłosiła strajk głodowy

W Hiszpanii wybuchła potężna afera po zachowaniu Luisa Rubialesa, prezesa tamtejszej federacji piłkarskiej. Podczas ceremonii wręczenia medali i pucharu za mistrzostwo świata działacz pocałował w usta jedną z zawodniczek – Jennifer Hermoso. Jak później oświadczyła piłkarska, odbyło się to bez jej zgody.

Pomimo fali krytyki, jaka spotkała Rubialesa, on sam nie podał się do dymisji. Twierdzi, że pocałunek nastąpił za obopólną zgodą. Teraz matka prezesa RFEF ogłosiła strajk głodowy w kościele w Motril. Będzie protestowała aż do momentu zakończenia nagonki na jej syna. Przede wszystkim domaga się wyjawienia “prawdy” od Jennifer Hermoso.

Ángeles Béjar, matka Luisa Rubialesa, zamknęła się z siostrą w kościele w Motril (tam wychowywał się Rubiales) i ogłosiła strajk głodowy do czasu rozwiązania „nieludzkiego polowania” na jej syna, apelując do Jenni Hermoso: „Powiedz prawdę!”. pic.twitter.com/E6Rmr8q6V6 — Jakub Kręcidło (@J_Krecidlo) August 28, 2023

