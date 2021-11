Lloris: To co robi Benzema jest niezwykłe

PressFocus Na zdjęciu: Hugo Lloris

Lloris jest pod wrażeniem formy Karima Benzemy

Francuz zdobył dwa gole w meczu kadry narodowej przeciwko Kazachstanowi

Kapitan Tottenhamu uważa, że Benzema to napastnik kompletny

W ostatnim meczu reprezentacji Francji przeciwko Kazachstanowi, napastnik Realu Madryt zdobył dwa gole, w wygranym 8:0 spotkaniu. Lloris po końcowym gwizdku zaznaczył, że Benzema jest ważnym punktem kadry narodowej.

– On bardzo dużo wnosi do naszej drużyny. Chyba wszyscy zgodzimy się, że jego powrót był dla nas bardzo ważny. Myślę, że on w dalszym ciągu ma apetyt na kolejne sukcesy. To co osiąga z Realem Madryt jest niezwykłe. To jeden z najlepszych napastników na świecie – podkreślił Hugo Lloris.

Karim Benzema w bieżącym sezonie La Liga w 11 spotkaniach zdobył aż 10 bramek, będąc pewnym punktem Realu Madryt.

