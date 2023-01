Pressfocus Na zdjęciu: Lionel Messi

2022 roku zdecydowanie należał do Lionela Messiego. Argentyńczyk sięgnął na Mistrzostwach Świata w Katarze po upragniony tytuł mistrzowski i spełnił tym samym największe marzenie w karierze. Zdaniem Lionela Scaloniego, przewyższył zdecydowanie osiągnięcia Diego Armando Maradony.

Lionel Messi na mundialu w Katarze poprowadził Argentynę do tytułu mistrzowskiego

Argentyńczyk spełnił swoje największe marzenie w karierze

Zdaniem Lionela Scaloniego, Messi jest najlepszym piłkarzem w historii

Scaloni porównał Maradonę i Messiego

Mistrzostwa Świata w Katarze ułożyły się znakomicie dla Argentyny, która w finale po konkursie rzutów karnych pokonała Francję. Lionel Messi spełnił tym samym swoje największe marzenie w karierze, czyli sięgnięcie z drużyną narodową po tytuł mistrza świata. 35-latek został wybrany MVP całego turnieju.

Lionel Scaloni w ostatniej rozmowie z mediami zapytany został o porównanie Diego Armando Maradony i Leo Messiego. Zdaniem szkoleniowca Albicelestes, napastnik Paris-Saint Germain jest najlepszym piłkarzem w historii.

– Dla mnie Messi jest najlepszy w historii. Maradona był świetny, ale z Leo, to jest coś specjalnego – stwierdził trener w rozmowie z Partidazo de COPE.

Większość piłkarskiej kariery Lionel Scaloni spędził grając dla Deportivo La Corunii. Argentyńczyk odniósł się do występu reprezentacji na mundialu w Katarze i stwierdził, że jest otwarty na to, by w przyszłości poprowadzić kadrę La Furia Roja.

– Dlaczego nie miałbym trenować Hiszpanii? Czuję się częścią tego kraju – stwierdził.

Luis Enrique po nieudanym turnieju w Katarze zrezygnował z dalszego prowadzenia kadry.

Hiszpański Związek Piłki Nożnej po mundialu w Katarze na stanowisku trenera reprezentacji postanowił umieścić dotychczasowego szkoleniowca drużyny młodzieżowej – Luisa de la Fuente.

