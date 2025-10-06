Lewandowski wypowiedział się o niewykorzystanym rzucie karnym. Wspomniał też o młodych zawodnikach

Robert Lewandowski podczas konferencji prasowej przed meczami z Nową Zelandią i Litwą został zapytany o kilka tematów.

Dziurek - Sport / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski uważa, że wiek nie gra roli

W trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej przed meczami z Nową Zelandią i Litwą Robert Lewandowski został zapytany o kilka tematów. Odniósł się np. do ostatniego meczu Barcelony przegranego 1:4 z Sevillą, w którym kapitan reprezentacji Polski nie wykorzystał rzutu karnego.

– Wiadomo, że takie mecze się zdarzają. To jest piłka nożna. Nie zawsze wszystko wychodzi po myśli – powiedział polski napastnik. Dodał jednak, że takie momenty potrafią wzmocnić drużynę, bo jest duża motywacja do rewanżu. Zawodnik Barcelony zaznaczył, że najważniejsze będzie pokazanie tego na boisku.

Doświadczony snajper został też zapytany o zbliżający się mecz z Nową Zelandią. Jak przyznał, to rywal, który może zaskoczyć.

– Nowa Zelandia wywalczyła już awans na mistrzostwa świata, jako jeden z pierwszych zespołów. Potrafią grać nie tylko w rugby, ale również w piłkę nożną – powiedział Lewandowski. 37-latek uważa także, że dla reprezentacji to spotkanie będzie okazją, żeby lepiej przygotować się do kolejnego starcia z Litwą.

Kapitan Biało-Czerwonych został zapytany również o młodych zawodników.

– Myślę, że to zależy przede wszystkim od umiejętności, a nie od wieku. Jeżeli ktoś będzie gotowy piłkarsko to prędzej czy później się znajdzie w tej reprezentacji – stwierdził.

