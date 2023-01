fot. PressFocus Na zdjęciu: Zinedine Zidane

Szerokim echem we Francji odbiły się słowa prezesa tamtejszej federacji Noela Le Graeta, który w krytyczny sposób odniósł się do wizji zatrudnienia Zinedine’a Zidane’a w roli selekcjonera. W obronie byłego szkoleniowca Realu Madryt stanęli między innymi Kylian Mbappe oraz francuska minister sportu.

Didier Deschamps przez kolejne lata będzie selekcjonerem reprezentacji Francji

Dotychczas za jego naturalnego następcę uważano Zinedine’a Zidane’a

Prezes francuskiej federacji stwierdził, że nigdy nie rozważał w tej roli byłego trenera Realu Madryt

Szokujące słowa Le Graeta

Zinedine Zidane od dawna był łączony z pracą w reprezentacji Francji. Miał on na tym stanowisku zastąpić Didiera Deschampsa, który zakończyłby swoją przygodę wraz z końcem mistrzostw świata w Katarze. Kolejny awans do finału wielkiej imprezy sprawił, że zdecydowano się na kontynuowanie współpracy z Deschampsem, jednocześnie ucinając spekulacje o zatrudnieniu Zidane’a. Nowa umowa selekcjonera “Trójkolorowych” obowiązuje do końca lipca 2026 roku.

Prezes francuskiej federacji Noel Le Graet wyjaśnił powody podjęcia właśnie takiej decyzji. W dosyć ostrych słowach odniósł się również do pomysłu zastąpienia Deschampsa Zidanem.

– Wiem bardzo dobrze, że Zidane był zawsze w pobliżu, ale nie możemy mówić o historii. Miał wielu zwolenników. Niektórzy z nich tylko czekali aż Deschamps odejdzie, by go obsadzić na tym stanowisku.

– Zidane w Brazylii? Nie wiem, zdziwiłbym się. Ale niech robi, co chce, to nie moja sprawa. Nigdy go nie spotkałem. Nigdy też nie myśleliśmy o rozstaniu z Didierem. Co bym zrobił, gdyby próbował się ze mną skontaktować? Nic. Na pewno, by tego nie zrobił, a jeśli, to nie odebrałbym i nawet bym do niego nie zadzwonił. Czy powiedziałbym mu, żeby szukał czegoś innego? Najlepiej zrób mu specjalny program, żeby znalazł zespół lub reprezentację – wypalił Le Graet.

Komentarz prezesa federacji został przez Francuzów odebrany jako brak szacunku do legendarnego piłkarza i fantastycznego szkoleniowca. Nie przypadł on do gustu Kylianowi Mbappe, który skrytykował tę wypowiedź w mediach społecznościowych.

“Zidane to Francja, nie lekceważymy legendy w ten sposób…” – napisał na swoim Twitterze.

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Na krytyczny komentarz wymierzony w stronę Le Graeta zdecydowała się także francuska minister sportu Roxana Marinceanu.

– Znowu wypowiedzi, tym razem z dodatkiem, jakim jest haniebny brak szacunku, który uderza nas wszystkich, dla legendy futbolu i sportu: prezes pierwszej federacji sportowej we Francji nie powinien tak mówić. Proszę przeprosić Zinedine’a Zidane’a za te słowa – grzmiała.

