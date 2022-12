PressFocus Na zdjęciu: Luis de la Fuente

Luis de la Fuente został w czwartek nowym selekcjonerem reprezentacji Hiszpanii zastępując na tym stanowisku zwolnionego po słabym mundialu Luisa Enrique. Kim jest nowy trener La Roja?

Przedstawimy Luisa de la Fuente

Nowy selekcjoner z powodzeniem prowadził kadry młodzieżowe

Zastąpił na tym stanowisku Luisa Enrique

Kim jest Luis de la Fuente?

Luis de la Fuente karierę zawodnika zakończył w lipcu 1994 roku. Jako piłkarz zaczynał w Atlhetiku Bilbao – najpierw w drużynach młodzieżowych oraz rezerw, skąd trafił do pierwszego zespołu. Po kilku latach spędzonych w kraju Basków trafił w 1987 roku do Sevilli. W Andaluzji spędził cztery lata i ponownie wrócił do Atheltiku. W 1993 roku przeszedł do Deportivo Alaves, gdzie po roku zawiesił buty na kołku.

Karierę trenerską również rozpoczynał w Athletiku Bilbao, gdzie prowadził pierwszą drużynę od 2006 do 2011 roku. Pod jego wodzą Athletic rozegrał 82 spotkania zdobywając średnio 1,17 punktu na mecz. Kilka dni po rozstaniu z dotychczasowym klubem podpisał umowę z Deportivo Alaves, jednak jego przygoda z tym zespołem nie trwała długo. Luis de la Fuente poprowadził Deportivo tylko w jedenastu meczach i jeszcze w październiku 2011 ponownie został bez pracy.

W 2013 roku De la Fuente został zatrudniony przez hiszpańską federację piłkarską i od tego momentu trenował młodzieżowe drużyny reprezentacji Hiszpanii. Pod swoją opieką miał między innymi kadry U19 oraz U21.

Lista jego sukcesów z drużynami młodzieżowymi jest dość długa. W 2015 roku został mistrzem Europy z drużyną do lat 19. W 2018 roku był złotym medalistą Igrzysk Śródziemnomorskich z drużyną do lat 18. Następnie w lipcu 2018 roku został trenerem U-21, a rok później, w 2019 roku, został mistrzem Europy na turnieju we Włoszech, sięgając po piąte zwycięstwo Hiszpanii w historii pokonując w finale Niemiec (2:1). Trener jest również srebrnym medalistą olimpijskim Igrzysk Olimpijskich w Tokio w 2020 roku.

Spore sukcesy w pracy z młodzieżą sprawiły, że Luis de la Fuente w końcu dostał szansę poprowadzenia seniorskiej kadry Hiszpanów przejmując schedę po Luisie Enrique. Dorosłą reprezentację będzie miał okazję poprowadzić w marcowych meczach eliminacyjnych do EURO 2024, gdy La Roja zmierzy się z Norwegią oraz Szkocją.

Zobacz również: Luis Enrique zwolniony! Zaważył słaby występ na mundialu