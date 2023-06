IMAGO / Steve Welsh Na zdjęciu: Luis Rubiales i Luis de la Fuente

Reprezentacja Hiszpanii nie ma własnego stadionu. Rozgrywa mecze na różnych obiektach

Luis Rubiales chce, by to się zmieniło. W grudniu chce przedstawić projekt obiektu narodowego

Pomysł ten nie spotkał się z powszechnym uznaniem

Hiszpania zbuduje swoje własne Wembley?

We wtorek w Madrycie odbyło się zebranie hiszpańskiej federacji piłkarskiej. Wzięli w nim udział reprezentanci tamtejszych klubów, a przewodził mu prezes federacji. Luis Rubiales zapowiedział projekt mający na celu stworzenie dla reprezentacji Hiszpanii dedykowanego stadionu.

– Zasługujemy na dziedzictwo i chcemy, aby zgromadzenie wyraziło poparcie dla zbudowania stadionu narodowego. Chcemy stadionu, który pomieści od 30 do 40 tysięcy widzów, który będzie miał nie tylko swoje podłoże sportowe, ale również administracyjne. Chcemy przedstawić projekt na następnym grudniowym zgromadzeniu. Myślę, że federacja zasługuje na państwa poparcie – powiedział Rubiales.

Projekt nie spotkał się z ogólnym poparciem. Reprezentacja Hiszpanii ma mnóstwo wspaniałych obiektów, na których może rozgrywać swoje spotkania, a do tego kraj kandyduje do organizacji Mistrzostw Świata 2030. Do tej pory pojawi się kilka nowych stadionów, wobec których stworzenie “hiszpańskiego Wembley” nie będzie konieczne.

Zobacz też: Barcelona chce rozwiązać umowę z podopiecznym.