PressFocus Na zdjęciu: Herve Renard

Herve Renard będzie trenerem reprezentacji Francji kobiet

Wcześniej był selekcjonerem Arabii Saudyjskiej

Był jednym z kandydatów do zastąpienia Czesława Michniewicz w reprezentacji Polski

Herve Renard selekcjonerem reprezentacji Francji kobiet

Francuski szkoleniowiec został w czwartek ogłoszony nowym selekcjonerem francuskiej reprezentacji kobiet. Dla tego szkoleniowca będzie to pierwsza praca z płcią przeciwną. Do tej pory prowadził Arabię Saudyjską, a wcześniej między innymi kadry Zambii, Wybrzeża Kości Słoniowej czy Maroko. Nawet dwukrotnie triumfował w Pucharze Narodów Afryki.

Herve Renard to trener, który dał się poznać z dobrej strony podczas mistrzostw świata w Katarze. To prowadzona przez niego Arabia Saudyjska jako jedyna drużyna na turnieju pokonała Argentynę, późniejszego triumfatora mundialu. Choć zespół z Zatoki Perskiej ostatecznie nie awansował do fazy pucharowej, to i tak pozostawił po sobie dobre wrażenie.

Zimą utytułowanego trenera przymierzano do pracy w reprezentacji Polski, po tym jak opuścił ją Czesław Michniewicz. PZPN nawet kontaktował się z Renardem, ale ostatecznie postawił na Fernando Santosa.

Sprawdź także: Marciniak z przymusową przerwą od sędziowania. “Musiałem na chwilę odpuścić”