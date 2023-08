Chociaż Luis Rubiales potwierdził, że nie poda się do dymisji, FIFA zawiesiła prezesa RFEF. Oznacza to, że przynajmniej przez trzy miesiące Hiszpan nie może wykonywać żadnych działań związanych z piłką nożną.

IMAGO / Hugo Ortuno Na zdjęciu: Luis Rubiales

Luis Rubiales podczas wręczania złotych medali reprezentantkom Hiszpanii pocałował Jenni Hermoso w usta

Piłkarki oraz liczne grono innych osób z różnych środowisk domagało się dymisji prezesa RFEF. Ten wyznał jednak, że tego nie zrobi

FIFA podjęła decyzję za 46-latka. Federacja zawiesiła Hiszpana co najmniej na 90 dni

FIFA tymczasowo zawiesiła Rubialesa

Nie milkną echa skandalu związanego z Luisem Rubialesem. Podczas nadzwyczajnego zgromadzenia RFEF, które miało miejsce w piątek, prezes hiszpańskiej federacji wyjawił, że nie planuje podać się do dymisji. Ta decyzja spotkała się z mocną reakcją. Do wzięcia na siebie odpowiedzialności wzywał Rubialesa Iker Casillas, a Borja Iglesias zrezygnował z gry dla reprezentacji Hiszpanii, dopóki nie dojdzie do rozwiązania sytuacji.

FIFA postanowiła wziąć sprawy w swoje ręce.

“Przewodniczący Komisji Dyscyplinarnej FIFA, Jorge Ivan Palacio, korzystając z uprawnień przyznanych przez artykuł 51 Kodeksu Dyscyplinarnego FIFA, podjął dziś decyzję o tymczasowym zawieszeniu Luisa Rubialesa we wszystkich działaniach związanych z piłką nożną na poziomie krajowym i międzynarodowym. Zawieszenie to, które będzie obowiązywać od dzisiaj, jest początkowo na okres 90 dni, w oczekiwaniu na postępowanie dyscyplinarne wszczęte przeciwko panu Luisowi Rubialesowi w czwartek, 24 sierpnia” – możemy przeczytać w oficjalnym oświadczeniu światowej federacji.

Jednocześnie trwało będzie postępowanie. Po nim FIFA zdecyduje, czy zawieszenie nie zmieni się na stałą dyskwalifikację.

Zobacz też: Piłkarki reprezentacji Hiszpanii stawiają ultimatum. Oczekują zmian w federacji.

Villarreal FC Barcelona 3.55 3.70 2.07 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 26 sierpnia 2023 04:03 .

18+ | Graj odpowiedzialnie! | Obowiązuje regulamin